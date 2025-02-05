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Басманный районный суд Москвы оставил в СИЗО Виталия Кушнарева до лета

Басманный районный суд Москвы оставил в СИЗО Виталия Кушнарева до лета
Экс-министру транспорта продлили меру пресечения. Об этом сообщает Donday со ссылкой на источник.

Виталий Кушнарев был задержан 24 ноября. Предварительной причиной стало получение крупной суммы денег. Он был задержан прямо в момент передачи средств вместе с его заместителем Дмитрием Мамелко. Высокопоставленного чиновника подозревают в получении 27 миллионов рублей.

После допроса Мамелко отпустили домой, а Кушнарева отправили в СИЗО. В суде Кировского района ему избрали меру пресечения до 24 января. Позже дело направили в Басманный районный суд Москвы. Под стражей он останется как минимум до 24 июня.
Фото: Минтраспорта РО
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