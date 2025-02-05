В Ростовской области родные разыскивают 57-летнюю жительницу Кубани

Фото: Лиза Алерт

Родные разыскивают 57-летнюю жительницу Краснодарского края. Родственники Зинаиды Ильченко предполагают, что она могла отправиться в Ростовскую область. О ее местонахождении неизвестно с 25 января.В день исчезновения женщина вышла из дома и пропала. Когда она перестала отвечать на звонки, родственники забеспокоились. После чего обратились в полицию и к волонтерам. Также родные пропавшей предположили, что она могла отправиться в Ростовскую область.Отметим, что рост женщины – около 156 сантиметров. Она плотного телосложения. У нее светло-русые волосы и карие глаза.Если вы обладаете какой-либо информацией о человеке, сообщите по номерам: 8 (800) 700-54-52 или 112.