В Ростовской области родные разыскивают 57-летнюю жительницу Кубани
Родные разыскивают 57-летнюю жительницу Краснодарского края. Родственники Зинаиды Ильченко предполагают, что она могла отправиться в Ростовскую область. О ее местонахождении неизвестно с 25 января.
В день исчезновения женщина вышла из дома и пропала. Когда она перестала отвечать на звонки, родственники забеспокоились. После чего обратились в полицию и к волонтерам. Также родные пропавшей предположили, что она могла отправиться в Ростовскую область.
Отметим, что рост женщины – около 156 сантиметров. Она плотного телосложения. У нее светло-русые волосы и карие глаза.
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