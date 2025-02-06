Появились подробности страшной аварии с цистерной на трассе в Ростовской области

Фото: спасатели Аксайского района

В Ростовской области в страшном ДТП с цистерной погиб водитель легковушки. Подробности массовой аварии сообщили в УГИБДД по региону.Трагедия случилась около 15:00 на трассе «М-4 ДОН» в Аксайском районе.По дороге двигался большегруз с цистерной. В какой-то момент водитель фуры, 65-летний мужчина, выехал на полосу встречного движения. Это привело к лобовому столкновению с легковым автомобилем марки «Хендай».Из-за силы удара двигатель легкового автомобиля вылетел на правую полосу и попал в «БМВ Х3», который стоял на обочине. В это же время большегруз продолжал тормозить и столкнулся со вторым легковым автомобилем марки «ВАЗ».В результате аварии 43-летний водитель «ВАЗ» получил травмы. К сожалению, владелец «Хендая» скончался в машине скорой помощи. Полиция устанавливает личность погибшего.