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Появились подробности страшной аварии с цистерной на трассе в Ростовской области

Появились подробности страшной аварии с цистерной на трассе в Ростовской области
В Ростовской области в страшном ДТП с цистерной погиб водитель легковушки. Подробности массовой аварии сообщили в УГИБДД по региону.
 
Трагедия случилась около 15:00 на трассе «М-4 ДОН» в Аксайском районе.

По дороге двигался большегруз с цистерной. В какой-то момент водитель фуры, 65-летний мужчина, выехал на полосу встречного движения. Это привело к лобовому столкновению с легковым автомобилем марки «Хендай».

Из-за силы удара двигатель легкового автомобиля вылетел на правую полосу и попал в «БМВ Х3», который стоял на обочине. В это же время большегруз продолжал тормозить и столкнулся со вторым легковым автомобилем марки «ВАЗ».

В результате аварии 43-летний водитель «ВАЗ» получил травмы. К сожалению, владелец «Хендая» скончался в машине скорой помощи. Полиция устанавливает личность погибшего.
Фото: спасатели Аксайского района
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