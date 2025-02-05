Сотрудники Ростовского зоопарка слепили для слонов снеговика

Фото: Ростовский-на-Дону зоопарк

Гигантские обитатели зоопарка в Ростове получили необычный подарок 5 февраля. Сотрудники слепили из снега забавного снеговика.Донской регион в первую неделю февраля накрыл снег. Улицы и дома покрыло белым покрывалом. В Ростовском-на-Дону зоопарке для животных тоже началась зимняя сказка. Сотрудники зоосада решили слепить для гигантских обитателей настоящего снеговика.Выйдя утром в свой вольер, слоны обнаружили снежного человека. Он им настолько понравился, что они принялись поскорее пробовать его на вкус. На голове снеговика сотрудники сделали шапку из бананов, поэтому гигантам было еще интереснее.К сожалению, снеговик простоял недолго. Но сотрудники парка добавили, что слоники были в восторге.