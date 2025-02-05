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На трассе в Ростовской области из-за смертельного ДТП образовалась пробка

На трассе в Ростовской области из-за смертельного ДТП образовалась пробка
На трассе в Аксайском районе Ростовской области из-за ДТП образовалась пробка. Об этом свидетельствуют данные Яндекс.Карт.

Напомним, авария произошла 5 февраля около 15:00. Сразу пять машин «Хендай Крета», БМВ и ВАЗ-2115, бензовоз «MAН» и минивэн «Хавэл» столкнулись на 1073-м километре автодороги. В результате ДТП водитель «ВАЗа» скончался на месте.

Пробка наблюдается от 1073-го километра до хутора Ленина. Протяженность – шесть километров Движение на участке осуществляется по одной полосе.

Водителям следует учесть изменения при планировании поездок.
Фото: скрин.
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