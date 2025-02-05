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На трассе М-4 водитель «Хендай» погиб в массовом ДТП

На трассе М-4 водитель «Хендай» погиб в массовом ДТП
В Аксайском районе Ростовской области в массовом ДТП погиб водитель «Хендай». Авария произошла 5 февраля около 15:00.

По предварительным данным, машины «Хендай Крета», БМВ и ВАЗ-2115, бензовоз «MAН» и минивэн «Хавэл» столкнулись на 1073-м километре автодороги. Удар был настолько сильным, что «ВАЗ» въехал под «МАН», затем грузовик вылетел в кювет.

В МБУ АР «УПЧС» сообщили, что водитель «Хендай Крета» погиб на месте. Водитель автомобиля «ВАЗ-2115» получил травмы различной степени тяжести и доставлен в больницу.

Пока движение осуществляется по одной полосе.
МБУ АР «УПЧС»
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