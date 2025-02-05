В центре Ростова планируют снести два жилых дома с многолетней историей

Фото: Яндекс карты

В центре Ростова-на-Дону планируют снести два жилых дома с многолетней историей. Решения об этом были опубликованы на официальном сайте городской администрации.Здание по адресу улица Станиславского, 260, литера А и Б, было построено в 1914 году и признано аварийным в 2020 году. Этот двухэтажный дом стал свидетелем исторических событий, но не смог выдержать современные вызовы.Похожая ситуация и с четырёхэтажным домом на улице Шаумяна, 27, который возведён в 1951 году. Несмотря на ремонт крыши в 2023 году и планирование ремонтных работ в 2026 году это не спасло жилую постройку от сноса.Вышеперечисленные дома не являются объектами культурного наследия.