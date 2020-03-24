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Жительницу Ростова привлекли к ответственности за нарушение самоизоляции

Жительницу Ростова привлекли к ответственности за нарушение самоизоляции
Ростовчанку привлекли к административной ответственности за несоблюдение самоизоляции, сообщило областное управление Роспотребнадзора. Женщина 21 марта вернулась из Таиланда и вышла на работу.

За нарушение карантина по коронавирусу на горожанку составили административный протокол за неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица, органа, осуществляющего государственный надзор. Ей грозит штраф в размере от 500 до 1 000 рублей.

Напомним, на Дону 21 марта подтвердили первый случай заражения COVID-19. Ростовчанку, прилетевшую из Таиланда, с коронавирусом госпитализировали в инфекционное отделение МБУЗ «Городская больница № 1 им. Н. А. Семашко». На сегодняшний день врачи оценивают ее состояние как удовлетворительное.

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