Жительницу Ростова привлекли к ответственности за нарушение самоизоляции



Ростовчанку привлекли к административной ответственности за несоблюдение самоизоляции, сообщило областное управление Роспотребнадзора. Женщина 21 марта вернулась из Таиланда и вышла на работу.



За нарушение карантина по коронавирусу на горожанку составили административный протокол за неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица, органа, осуществляющего государственный надзор. Ей грозит штраф в размере от 500 до 1 000 рублей.



Напомним, на Дону 21 марта подтвердили первый случай заражения COVID-19. Ростовчанку, прилетевшую из Таиланда, с коронавирусом госпитализировали в инфекционное отделение МБУЗ «Городская больница № 1 им. Н. А. Семашко». На сегодняшний день врачи оценивают ее состояние как удовлетворительное.