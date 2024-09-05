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В Ростове оштрафовали более 1,3 тысячи самокатчиков

В Ростове оштрафовали более 1,3 тысячи самокатчиков
В Ростове было составлено более 1 300 протоколов в отношении самокатчиков, которые нарушили правила дорожного движения. Об этом сообщил губернатор Ростовской области в ходе прямой линии, которая состоялась 5 сентября.

Глава региона подчеркнул, что в Ростове уже принимаются меры по регулированию движения на электросамокатах. Например, в центральных районах города ограничена скорость движения на них, а на улице Пушкинской их использование полностью запрещено.

- Проект постановления, где будут определены правила размещения и передвижения средств индивидуальной мобильности, подготовлен. В Ростове определены 33 зоны запрета движения, 30 зон ограничения скорости, девять зон, где запрещено парковаться, – сказал Василий Голубев.
Фото: УГИБДД по Ростовской области.
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