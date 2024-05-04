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В Ростове запретили ездить на электросамокатах по улице Пушкинской

В Ростове запретили ездить на электросамокатах по улице Пушкинской
В Ростове запретили ездить на электросамокатах по улице Пушкинской. Об этом в своих социальных сетях сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко 4 мая.

Ездить на электросамокатах запрещено на улице Пушкинской от пересечения с переулком Доломановским до пересечения с проспектом Театральным.

Также в некоторых районах Ростова ввели ограничения скорости до 15 километров в час для этого транспорта. Ограничения коснулись парка имени Октябрьской Революции; парка имени 1 Мая; Покровского сквера; площади Советов; парка Горького; улицы Большой Садовой от пересечения с проспектом Сиверса до пересечения с Театральным проспектом; донской набережной; сквера 1-й Конной Армии.

По словам Алексея Логвиненко, операторами кикшеринга приняты меры по установлению программного запрета движения электросамокатов. Они ограничили скорость движения на указанных участках.
Фото: УГИБДД по Ростовской области.
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