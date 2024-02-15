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В Ростове ограничили движение с 15 февраля до 31 мая в Ленгородке

В Ростове ограничили движение с 15 февраля до 31 мая в Ленгородке
В Ростове-на-Дону с 15 февраля до 31 мая запрещено движение транспорта в микрорайоне Ленгородок. Информацию об этом разместили на сайте администрации города.

В течение трех с половиной месяцев нельзя будет проехать по улице Саши Чебанова. Движение ограничат на участке от проспекта Ставского до улицы Гусева. Дорогу перекроют на отрезке улицы Депутатской – от улицы Республиканской до улицы Гусева. Проехать будет нельзя по самой улице Гусева – от улицы Депутатской до улицы Саши Чебанова.

Причиной возникших неудобств стало строительство канализации. Автомобилистам стоит заранее продумать пути объезда.
Фото: Ростов ру
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