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В Ростове ограничат движение транспорта в Богатяновке с 29 ноября

В Ростове ограничат движение транспорта в Богатяновке с 29 ноября
В Ростове-на-Дону с 29 ноября ограничат движение транспорта в Богатяновке. Информацию об этом разместили на сайте городской администрации.

Водители не смогут проехать на Седова возле дома № 153 с 29 ноября. Временные неудобства связаны со сносом здания, стройка которого была остановлена уже давно.

Как минимум демонтажные работы продлятся до 9 декабря. После их завершения ограничения должны снять.

Ростовчанам, а также гостям города рекомендуется заранее планировать свои маршруты.
Фото: Rostov.ru
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