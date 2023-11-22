В Ростове ограничат движение транспорта в Богатяновке с 29 ноября

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В Ростове-на-Дону с 29 ноября ограничат движение транспорта в Богатяновке. Информацию об этом разместили на сайте городской администрации.Водители не смогут проехать на Седова возле дома № 153 с 29 ноября. Временные неудобства связаны со сносом здания, стройка которого была остановлена уже давно.Как минимум демонтажные работы продлятся до 9 декабря. После их завершения ограничения должны снять.Ростовчанам, а также гостям города рекомендуется заранее планировать свои маршруты.