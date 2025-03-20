В Ростове несут столетние жилое здание на Социалистической

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В Ростове снесут столетнее жилое здание на Социалистической, 107. Соответствующее постановление было опубликовано на сайте городской администрации.Судя по информации из документа, собственникам квартир будет выплачена компенсация за изъятое жилье. Но процесс может затянуться на долгие годы.Трехэтажное жилое здание на было построено в 1883 году. Там проживало и проживает десятки людей. Капитальный ремонт дома проводился в 2018, 2020 и 2023 году. Однако, несмотря на ремонтные работы, зданию был присвоен статус «аварийное».