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В Ростове на Серафимовича разрушается столетнее жилое здание

В Ростове на Серафимовича разрушается столетнее жилое здание
В Ростове-на-Дону на улице Серафимовича разрушается столетний жилой дом, сообщили очевидцы в социальных сетях 17 марта.

Штукатурка, осколки стекла и куски бетона регулярно сыпятся с фасада здания № 31 на оживленную улицу. Такая ситуация продолжается уже несколько месяцев. Ежедневно мимо проходят сотни людей, и неизвестно, кому прилетит булыжник на голову.

Несмотря на то, что дому более 100 лет и оно нуждается в ремонте, здание так и не было признанно аварийным. Там находятся 14 квартир и проживают около 10 семей.
Фото: Соцсети
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