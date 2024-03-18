В Ростове на Серафимовича разрушается столетнее жилое здание

Фото: Соцсети

В Ростове-на-Дону на улице Серафимовича разрушается столетний жилой дом, сообщили очевидцы в социальных сетях 17 марта.Штукатурка, осколки стекла и куски бетона регулярно сыпятся с фасада здания № 31 на оживленную улицу. Такая ситуация продолжается уже несколько месяцев. Ежедневно мимо проходят сотни людей, и неизвестно, кому прилетит булыжник на голову.Несмотря на то, что дому более 100 лет и оно нуждается в ремонте, здание так и не было признанно аварийным. Там находятся 14 квартир и проживают около 10 семей.