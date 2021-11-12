В Ростове неизвестные украли крышки с ливневок

Фото: rostovglavniy_61

В Ростове неизвестные украли решетки с ливневок. В социальных сетях появились фото и видео открытого канализационного люка на улице 2-й Краснодарской.Открытые канализации находятся прямо на проезжей части. Чтобы хоть как-то обозначить опасный участок, водители самостоятельно закрыли отверстие с помощью покрышек. Однако ситуацию эту не меняет.Ростовчане в комментариях к посту жалуются на пробки по выходным из-за того, что машинам приходится выезжать на встречную полосу. В будние дни ситуация еще хуже. Очевидно, что пока одна из правительственных машин не угодит в эту яму, они так и будут раздражать водителей и создавать аварийный ситуации.