Баста с женой путешествуют в Антарктиде

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Репер Баста (Василий Вакуленко) с женой отправились в поездку в Антарктиду. Снимки Елена Пинская (Вакуленко) 12 февраля опубликовала в соцсетях.Жена музыканта рассказала, что они находятся в Порт-Лакрое. Она поделилась несколькими интересными фактами. К примеру, спуститься на берег просто так невозможно. Необходимо надеть резиновые сапоги, спасательный жилет и солнцезащитные очки. Перед посадкой в лодку – обработать сапоги специальным раствором. Такие меры необходимы для предотвращения распространения микроарганизмов и бактерий. Они могут вызвать серьезные заболевания.- Антарктида является уникальной экосистемой. Любое вмешательство человека может нарушить ее хрупкое равновесие.Супруга хотела погладить пингвинов, однако делать это категорически запрещено согласно закону Антарктиды. Человек может нанести пингвину непоправимый вред. После соприкосновения на птице останется человеческий запах и стая может пингвина отвергнуть.Порт-Лакрой - это естественная гавань на северо-западном берегу острова Винке в архипелаге Палмера перед Антарктическим полуостровом. Там находится самое южное почтовое отделение в мире. При этом в Порт-Лакрое холоднее всего на свете.