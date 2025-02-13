В Ростове отремонтируют улицу Каяни за 31 миллион рублей

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На ремонт улицы Каяни в Ростове выделен 31 миллион рублей. Работы охватят около километра дороги. Информация об этом появилась на сайте госзакупок 13 февраля.Заказчиком проекта выступает МКУ «Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры г. Ростова-на-Дону». Подрядчик должен будет снять старое покрытие, нанести новое и привести территорию в порядок до 20 июня 2025 года.Гарантийный срок на дорожное покрытие составляет минимум пять лет при средней интенсивности движения от 2,5 до 6 тысяч машин в сутки.Чтобы заключить с ними контракт, подрядчику нужно отправить всю соответствующую документацию до 6 марта. А 11 марта объявят победителя тендера.