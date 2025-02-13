В Ростове отремонтируют улицу Каяни за 31 миллион рублей
На ремонт улицы Каяни в Ростове выделен 31 миллион рублей. Работы охватят около километра дороги. Информация об этом появилась на сайте госзакупок 13 февраля.
Заказчиком проекта выступает МКУ «Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры г. Ростова-на-Дону». Подрядчик должен будет снять старое покрытие, нанести новое и привести территорию в порядок до 20 июня 2025 года.
Гарантийный срок на дорожное покрытие составляет минимум пять лет при средней интенсивности движения от 2,5 до 6 тысяч машин в сутки.
Чтобы заключить с ними контракт, подрядчику нужно отправить всю соответствующую документацию до 6 марта. А 11 марта объявят победителя тендера.