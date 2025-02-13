В СИЗО Шахт пытались передать суп с запрещенным веществом

Фото: ГУФСИН по Ростовской области

В СИЗО-4 Ростовской области пытались передать суп с запрещенными добавками. Инцидент произошел в поселке Кирпичном города Шахты.Один из заключенных 11 февраля получил продуктовую посылку. Во время проверки сотрудники СИЗО обнаружили в ней пакет с супом быстрого приготовления. Как сообщили в ГУФСИН по Ростовской области, помимо продукта, в нем находилось примерно 10 граммов белого кристаллического вещества.На место вызвали следственно-оперативную группу отдела полиции города Шахты. Специалисты изъяли подозрительное вещество.