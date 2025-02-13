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В СИЗО Шахт пытались передать суп с запрещенным веществом

В СИЗО Шахт пытались передать суп с запрещенным веществом
В СИЗО-4 Ростовской области пытались передать суп с запрещенными добавками. Инцидент произошел в поселке Кирпичном города Шахты.

Один из заключенных 11 февраля получил продуктовую посылку. Во время проверки сотрудники СИЗО обнаружили в ней пакет с супом быстрого приготовления. Как сообщили в ГУФСИН по Ростовской области, помимо продукта, в нем находилось примерно 10 граммов белого кристаллического вещества.

На место вызвали следственно-оперативную группу отдела полиции города Шахты. Специалисты изъяли подозрительное вещество.
Фото: ГУФСИН по Ростовской области
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