В Аксайском районе жителям СНТ посоветовали самим позаботиться об отоплении

Фото: DonDay

Администрация Аксайского района отреагировала на публикацию DonDay о тяжелой ситуации жителей СНТ «Ростсельмашевец-2», «Содружество», «Глобус» и «Ветеран». Напомним, 10 февраля горожане остались без света, отопления и горячей воды почти на сутки.Как пояснили в районной администрации, причиной аварий в сетях является высокая нагрузка на трансформатор. То есть жители используют слишком много электричества, поэтому света и нет. Казалось бы, что все логично. Однако стоит учесть, что у жителей СНТ «Ростсельмашевец-2», «Содружество», «Глобус» и «Ветеран» нет другого выбора. В поселках отсутствует газ. Все обеспечивающие системы работают от электричества.- Приобрел себе там участок. Никогда не думал, что такое бывает. Напряжение в сети менее 40 Вт вместо должных 220-230. А там это в порядке вещей. Если 100-150 Вт зимой – это отличное напряжение, - сообщил житель СНТ «Ростсельмашевец-2» Анатолий.Власти Аксайского района посоветовали председателям многострадальных СНТ обратиться в ресурсоснабжающую организацию и самим решить проблему со светом. Однако и тут не все гладко.У нас нет по решению судов с 2018 года законных председателей. А все, кто случайно получают этот статус, торопятся использовать время пребывания для вывода средств со счета, а не для улучшения жизни в садоводстве, - сообщил местный житель одного из СНТ.Вопросов по электричеству и отоплению осталось много. Однако их можно было бы избежать, если бы у людей был газ. На это администрация ответила, что газоснабжение на участках СНТ введено в эксплуатацию. Председателям лишь необходимо оформить документы в компании «Газпром». Напомним, что председателей официальных у жителей нет. А те, кто получает такой статус, абсолютно бездействуют.Вернемся к той ночи, когда жители СНТ «Ростсельмашевец-2», «Содружество», «Глобус» и «Ветеран» остались без света почти на сутки. Инцидент случился 10 февраля. В ответе администрации сообщалось, что на время устранения аварии по участкам были развернуты пункты обогрева. Житель одного из поселков сообщил, что свет и отопление отключили в 22:00. Но пункты обогрева открылись не сразу, а спустя 12 часов. Всю ночь люди просидели в темноте и холоде.Около двух тысяч человек из СНТ в Аксайском районе продолжают бить тревогу. Люди устали получать расплывчатые ответы на просьбы жить в человеческих условиях.