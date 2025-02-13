На крышах ростовских домов появились гигантские сосульки

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Морозы в донском регионе привели к появлению не только гололедицы на дорогах, но и огромных сосулек на крышах домов. Некоторые опасные места не огорожены предупредительной лентой.Напомним, что с начала февраля жителей Ростовской области предупреждают об опасной гололедице на тротуарах и проезжей части. Однако опасность представляет не только скользкая дорога, но и огромные куски льда, свисающие с крыш во всех районах города.Жителям рекомендуется быть внимательнее, выходя на улицу. Стоит смотреть не только под ноги, но и вверх.