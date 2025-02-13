На трассе в Ростовской области перекроют полосу движения

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В Аксайском районе Ростовской области перекроют полосу движения. Ремонтные работы будут проходить на трассе М-4 «Дон» в круглосуточном режиме.Это касается участка на 1 062-м километре автодороги. На первом этапе ограничат движение по прямому направлению на юг. Его перенаправят на встречное направление с открытым движением на трех полосах. На втором этапе переведут на прямое направление с сохранением четырех полос.Все работы планируют завершить к концу 2025 года. Водителям необходимо учитывать нововведения при планировании поездок.