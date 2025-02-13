Ростовский суд продлил арест подозреваемому в избиении медика  БСМП

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Ворошиловский районный суд Ростова продлил меру пресечения Абелу А. Он останется под стражей до 14 апреля 2025 года.Инцидент произошел 13 ноября в БСМП-2. Мужчина в неадекватном состоянии поступил в токсикологическое отделение. Там он напал на врача, избил его железной рукоятью от кровати, разбил стекло и порезал шею. Охранники задержали дебошира.Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Мужчине грозит до 11 лет тюрьмы.