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Ростовский суд продлил арест подозреваемому в избиении медика  БСМП

Ростовский суд продлил арест подозреваемому в избиении медика  БСМП
Ворошиловский районный суд Ростова продлил меру пресечения Абелу А. Он останется под стражей до 14 апреля 2025 года.  

Инцидент произошел 13 ноября в БСМП-2. Мужчина в неадекватном состоянии поступил в токсикологическое отделение. Там он напал на врача, избил его железной рукоятью от кровати, разбил стекло и порезал шею. Охранники задержали дебошира.  

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Мужчине грозит до 11 лет тюрьмы.
Фото: соцсети
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