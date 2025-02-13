На кладбище под Ростовом с могилы военнослужащего СВО неизвестные украли венки

Фото: "Батайское время"

На кладбище под Ростовом с могилы бойца СВО украли венки. Об этом порталу "Батайское время" рассказала мать погибшего бойца.Погибший в зоне СВО 20-летний боец был похоронен на своей малой Родине. Могила парня находится в Батайске на кладбище в Койсуге.На следующий день после похорон могила парня была в порядке. Когда мать погибшего - Алла пришла на могилу 13 февраля, то обнаружила, что на ней не хватает двух венков.- Это подлость, которой нет объяснения. Понимаю, что никто не вернёт их, но хочу, чтобы люди знали, что происходит на кладбище,- поделилась женщина.