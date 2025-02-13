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На кладбище под Ростовом с могилы военнослужащего СВО неизвестные украли венки

На кладбище под Ростовом с могилы военнослужащего СВО неизвестные украли венки
На кладбище под Ростовом с могилы бойца СВО украли венки. Об этом порталу "Батайское время" рассказала мать погибшего бойца.

Погибший в зоне СВО 20-летний боец был похоронен на своей малой Родине. Могила парня находится в Батайске на кладбище в Койсуге.

На следующий день после похорон могила парня была в порядке. Когда мать погибшего - Алла пришла на могилу 13 февраля, то обнаружила, что на ней не хватает двух венков.

- Это подлость, которой нет объяснения. Понимаю, что никто не вернёт их, но хочу, чтобы люди знали, что происходит на кладбище,- поделилась женщина.
Фото: "Батайское время"
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