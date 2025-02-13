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В Шахтах покинул свой пост заместитель главы администрации

В Шахтах покинул свой пост заместитель главы администрации
В Шахтах Ростовской области свой пост покинул заместитель главы администрации. Об отставке Владимира Правдюка сообщили изданию "КВУ" собственные источники.

Чиновник был назначен руководителем в администрацию в августе 2023 года. В его обязанности входил контроль за исполнением государственных функций и своевременным рассмотрением обращений граждан. Чиновнику также передали отдел по молодежной политике, который ранее курировал замглавы по социальному развитию. С августа прошлого года в подчинение Владимиру Правдюку также перешел общий отдел аппарата администрации.

Отметим, что на сайте администрации Владимира Правдюка уже исключили из списка управленцев. В Шахтах в марте назначат нового главу администрации. Кого назначат на место заместителя, пока не известно.
Фото: администрация Шахт
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