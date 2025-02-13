В Шахтах покинул свой пост заместитель главы администрации

Фото: администрация Шахт

В Шахтах Ростовской области свой пост покинул заместитель главы администрации. Об отставке Владимира Правдюка сообщили изданию "КВУ" собственные источники.Чиновник был назначен руководителем в администрацию в августе 2023 года. В его обязанности входил контроль за исполнением государственных функций и своевременным рассмотрением обращений граждан. Чиновнику также передали отдел по молодежной политике, который ранее курировал замглавы по социальному развитию. С августа прошлого года в подчинение Владимиру Правдюку также перешел общий отдел аппарата администрации.Отметим, что на сайте администрации Владимира Правдюка уже исключили из списка управленцев. В Шахтах в марте назначат нового главу администрации. Кого назначат на место заместителя, пока не известно.