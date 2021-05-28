В Ростове неделя начнется с массового отключения электричества

Жителей Ростова-на-Дону в начале недели ожидает массовое отключение электричества. Это необходимо для для проведения техобслуживания и проверки оборудования на электросети. В списке обесточенных 31 мая оказались сотни домов.Дольше всего без света просидят люди, проживающие по адресам: улица Нагорная, 2-84, 1-69; Щербакова, 1-67, 2-50; Курчатова, 1-5; Пулемётная, 1-19, 2-16; Молодежная, 1-11, 2-12; Алеутская, 1-53, 30-68; Калужская, 53-99, 50-78; проспект 40-летия Победы, 83,87/1,87/2,89,91. Там не будет электричества с 9 до 17 часов.В это же время обесточат дома №№ 7-13, 10-12 в переулке Солдатском, №№ 14-18, 11-21 в Защитном, №№ 1-19, 2-16 в Запрудном, №№ 1-11, 2-10 в Аджарском, №№ 1-21, 2-26 на улице 12-го Декабря, №№ 1-7, 2-36 на Фабричной, №№ 1-23, 2-24 на улице Соревнования и №№ 43-87, 54-94 на Мурманской. Аналогичная ситуация будет на улице Глинки, 51-93, 52-94, Арефьева, 54-68, улице Тихого Дона, 40-50, 47-61, Днепропетровской, 7-35 и на проспекте 20-летия Октября, 71.С 9 до 16 часов лампочки погаснут в домах №№ 63/1, 63/90, 65 на улице Красноармейской, № 72 на Тельмана и №№ 87, 89/80 на проспекте Ворошиловском. На улице Шаумяна, 71-85, 100-112, Большой Садовой, 82/75 и проспекте Ворошиловском свет отключат с 9 до 15 часов.Всего на пару часов электричества лишатся жители домов, расположенных по адресам: улица Пушкинская, 132-146; проспект Чехова, 60-64, 35-59; улица Суворова, 51. Там не будет света с 10 до 12 часов.