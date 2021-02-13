В Ростове сотни домов обесточат в начале недели

Сотни ростовчан останутся без света в начале недели. Причиной массовых отключений станет техобслуживание ЛЭП и оборудования.В понедельник, 15 февраля, обесточат дома №№ 11-35, 8-32 на улице Обороны, №№ 151-159, 96/1, 96/7, 96, 96/6, 98/2, 92/2 на 2-й Краснодарской, №№ 109-149, 76-82 на Казахской, №№ 25Ф и 98 на 6-й Проектируемой, №№ 131-181 на Портовой и №№ 2-34, 1-21 на Цветочной. Там, как и в переулках Братском, 8-10, Обском, 1-3, 7/2, 2-4, Мариупольском, 1-13, 2-10 и Халтуринском, 15-17, 10-12, света не будет с 9:00 до 17:00.В это же время 15 и 16 февраля без электричества останутся люди, проживающие по адресам: Детская, 196-244, 221-263; Солидарности, 219-287, 208-244; Гарибальди, 1-81, 2-78, Книжная, 177-213, 196-246; Кржижановского, 197-243, 222-264, Новостроевская, 173-219, 182-230. Аналогичная ситуация в домах №№ 5-67, 8-64 в переулке Равенства, №№ 1-69, 2-44 в Роговском, №№ 1-23, 2-20 в Коновалова, №№ 4-40, 58-78, 7-43, 61-73 в Руднева и №№ 2-26, 5-39 в Днепродзержинском.С 9:00 до 16:30 не будет света в СТ «Восход», СТ «Ветеран РСМ» и в переулке Днепровском, 124/5. С 9:00 до 16:00 без электричества останутся жители домов №№ 1-27, 2-10 на улице Новой, №№ 7 и 9 на 6-й Линии, №№ 1-11 и 2-20 на 8-й Линии, №№ 1-15, 2-16 на 10-й Линии, №№ 31-39 на Советской, №№ 6 и 8 на Мира, №№ 45-85 на проспекте Шолохова и №№ 1-5, 2-6 в переулке Бакинском.С 10 до 14 часов отключения пройдут на проспекте Космонавтов, 32, 32А, 32В, 34, 34А, 34Б, 34/1, 34/2, 36, 36/1, 36/3 и проспекте Королева, 21/32, 21Б, 21В. А с 10 до 12 часов - на улице Города Ле-Ман, 5А, а также на проспекте Коммунистическом, 43, 43/1, 43/4, 55.Жители домов №№ 43, 41, 43/2, 43/3, 45, 47 на проспекте Коммунистическом лишатся электричества с 13 до 16 часов.