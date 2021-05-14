В Ростове неделя началась массовыми отключениями электричества

В Ростове-на-Дону в начале рабочей недели проходят массовые отключения электричества. Причиной временных неудобств стали техобслуживание и проверка оборудования на электросети.17 мая света лишились жители дома № 264/3 на проспекте Шолохова и № 1 в переулке Летном. Там электричества не будет с 9 до 16 часов. С 9 до 13 часов - на улице Криворожской, 55, 57, 57/1, 59, 61, 63; Нариманова, 72/40; Оренбургской, 26/55.Еще дольше, с 9 до 17 часов, обесточили дома, расположенные по адресам: улицы 6-я Линия, 22, 26; 2-я Линия, 1-17, 2-8; 4-я Линия, 19-39, 20-38; Мурлычева, 87-97, 74-82; 1-я Майская, 41-61 и 40-54; Вяземцева, 11-33, 22-44; Школьная, 1-11, 2-12; Граненая, 1-19; переулки Кисловодский, 1-23, 2-26; Железноводский, 15-35, 18-40; Бакинский, 25-31, 28-36; Бесланский, 16-32, 1-15; Контактный, 27-41; Конотопский, 1-15, 2-24; Технический, 1-17, 2-26.В это же время без света остались люди, проживающие в домах №№ 30-34 на улице Горсоветской, №№ 25-47, 28-46 на Пугачева, №№ 61-83 на Молодежной, №№ 7-17, 8-16 на Грисенко и №№ 3-15, 4-12 на Лихачева, а также №№ 1/1, 18, 18/1, 18/2, 20, 20/1, 20В, 20/2, 20/3 на Комарова, №№ 58, 58А/8, 56/2, 58/1, 58/3, 56, 19 на Зорге и №№ 11, 11/2, 11/3, 13, 13А, 15, 15/1, 15/2, 15/3, 17/1 на проспекте Королева.Обесточили и дома №№ 37/2, 37А на улице Содружества, №№ 1-11, 2-10 на улице Бородина, №№ 10-18, 13-25, 29-45 на Котовского, №№ 1-37, 2-28 на Прудовой, №№ 2-34, 51, 57В и 59В на Доватора, №№ 1-27, 2-24 на Латвийской, №№ 26, 34, 52Б, 53-57 на Лесной. Кроме того, без электричества остались дончане, проживающие в СНТ «Светлый путь»; ДНТ «Любушкино» и «Геолог»; кооперативе «Заря»; СНТ «Строитель»; СТ «Коммунар»; ТП «Дубровин»; СНТ «Донподход».С 13 до 15 часов 17 мая обесточат дома по адресам: проспект Коммунистический, 25/2, 25, 25/3, 23/5, 25 и улица 2-я Краснодарская, 78/3.