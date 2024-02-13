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В Ростове недалеко от Театральной площади построят еще одну многоэтажку

В Ростове недалеко от Театральной площади построят еще одну многоэтажку
В Ростове-на-Дону возле Театральной площади возведут 18-этажный дом. Информация об этом появилась на сайте ГИС ЕГРЗ (прим. — единый государственный реестр заключений) 13 февраля.

Новая высотка бизнес-класса будет расположена на улице Максима Горького, 295. По плану застройщик ООО «СТРОЙЮГ» предполагает 173 квартиры в здании. Кроме того, на участке будет располагаться детская и спортивная площадки и автопарковка на 74 места.

Проект ЖК опубликовали еще 26 апреля 2022 года. Однако положительное заключение Госэкспертизы появилось только сейчас.
Дом планируют сдать в четвертом квартале 2024 года, а заселение пройдет 31 марта 2025 года.
Фото: Яндекс.Карты.
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