В Ростове на площади Гагарина построят высотку



В Ростове-на-Дону на площади Гагарина появится высотка. Власти выдали разрешение на строительство многоэтажного здания на проспекте Ворошиловском, 82/4. Об этом сообщается в документах администрации.



В качестве застройщика выступил компания «МСК-Монолит». Фирма планируется построить 27-28-этажный дом с подземной парковкой. Высотку возведут в конце декабря 2023 года.



По данным СПАРК одним из учредителей «МСК-Монолит» является «Московская строительная компания». МСК стала известна в связи со скандалом по поводу строительства 22-этажного дома на площади Ленина. Высотку хотели возвести напротив гостиницы, однако жители города были недовольны планами застройщика. В итоге департамент архитектуры и градостроительства не стал утверждать план строительства. Власти и компания до сих пор судятся из-за этого участка.