Появилось видео со съемок исторического фильма в Ростове
В сети появилось видео с Парамоновских складов в Ростове, где проходят съемки фильма. По данным портала DonDay, в городе снимают историческую картину. Видео доступно по ссылке.
Парамоновские склады стали одной из главных локаций. На кадрах видно несколько автобусов, палатки и передвижные фургоны съемочной группы. Пока на месте идут подготовительные работы, декораций и актеров еще не видно. Представители съемочной группы рассказали, что на Парамоновских складах снимают сцену военного фильма.
Съемки в Ростове продлятся около недели. Детали и сюжет фильма пока не раскрываются.