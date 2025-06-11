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Появилось видео со съемок исторического фильма в Ростове

Появилось видео со съемок исторического фильма в Ростове
В сети появилось видео с Парамоновских складов в Ростове, где проходят съемки фильма. По данным портала DonDay, в городе снимают историческую картину. Видео доступно по ссылке.

Парамоновские склады стали одной из главных локаций. На кадрах видно несколько автобусов, палатки и передвижные фургоны съемочной группы. Пока на месте идут подготовительные работы, декораций и актеров еще не видно. Представители съемочной группы рассказали, что на Парамоновских складах снимают сцену военного фильма.

Съемки в Ростове продлятся около недели. Детали и сюжет фильма пока не раскрываются.
Фото: Дондей
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