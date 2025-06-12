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Из-за съемок фильма в Ростове перекрасили стены на Парамоновских складах

Из-за съемок фильма в Ростове перекрасили стены на Парамоновских складах
На Парамоновских складах в Ростове перекрасили стены из-за съемок фильма. Об этом очевидцы сообщили в социальных сетях 12 июня.

В соцсетях появились фото и видео с актерами, операторами и режиссерами, которые снимают военный фильм на складах в центре Ростова. Местные жители тепло встретили съемочную группу.

Но через сутки ростовчане были шокированы: ради съемок фильма один из любимых городских памятников перекрасили в черный цвет. Люди надеются, что после завершения съемок склады приобретут прежний вид.
Фото: соцсцети
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