Из-за съемок фильма в Ростове перекрасили стены на Парамоновских складах

Фото: соцсцети

На Парамоновских складах в Ростове перекрасили стены из-за съемок фильма. Об этом очевидцы сообщили в социальных сетях 12 июня.В соцсетях появились фото и видео с актерами, операторами и режиссерами, которые снимают военный фильм на складах в центре Ростова. Местные жители тепло встретили съемочную группу.Но через сутки ростовчане были шокированы: ради съемок фильма один из любимых городских памятников перекрасили в черный цвет. Люди надеются, что после завершения съемок склады приобретут прежний вид.