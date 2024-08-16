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В Ростове нашли живыми двое пропавших молодых людей

В Ростове нашли живыми двое пропавших молодых людей
В Ростове нашли живыми без вести пропавших 22-летних друзей. Максим Ломоносов и Александр Сташков не выходили на связь с 14 августа.

В тот вечер Александр покинул дом и направился в сторону Буденновского проспекта около 19:00. После этого он перестал выходить на связь. В то же время его друг Максим также перестал отвечать на звонки и сообщения.

Близкие молодых людей сразу же приступили к поискам. Они начали распространять информацию в городских пабликах. Также обратились за помощью к волонтерам. Однако, без заявления из полиции, они не смогли начать поиски.

Пока отец одного из пропавших писал заявление о пропаже, друзья нашли молодых людей. Сейчас им ничего не угрожает.

По словам близких, молодые люди целы и невредимы.
Фото: соцсети
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