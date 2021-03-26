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В Ростове нашли водителя, сбившего на Западном ворота детсада

В Ростове нашли водителя, сбившего на Западном ворота детсада
В Ростове нашли водителя, сбившего ворота детского сада и скрывшегося с места происшествия. Инцидент произошел в ночь на 25 марта в Западном микрорайоне.

Мужчина за рулем «Опель Астра» снес ворота детсада на улице Еременко. По словам очевидцев, водитель едва не сбил двух прохожих и скрылся с места ДТП.

Через несколько дней правоохранители установили автомобилиста. Как сообщили в УГИБДД по Ростовской области, им оказался 36-летний ростовчанин.

В отношении нарушителя составили административный материал за оставленное место ДТП. Решением суда мужчину приговорили к лишению водительских прав на год.

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