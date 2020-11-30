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В Ростове нашли водителя-лихача, едва не сбившего ребенка на Западном

В Ростове нашли водителя-лихача, едва не сбившего ребенка на Западном
В Ростове нашли водителя, едва не сбившего на Западном ребенка. Об этом сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

Как сообщал Rostov.ru, днем 1 декабря на улице Зорге, 58, лихач на иномарке промчался на красный сигнал светофора и чудом не сбил ребенка на «зебре».

Выяснилось, что за рулем черного «Хендай Акцент» находился 19-летний ростовчанин.

- В отношении водителя составлен административный протокол по статье «Проезд на запрещающий сигнал светофора», - уточнили в ведомстве.

Помимо этого, парню грозит наказание за световые приборы красного цвета на передней части автомобиля, отсутствие страховки на транспорт и отказ от медосвидетельствования.

Нарушителя могут лишить водительских прав на два года и назначить штраф в размере 30 тысяч рублей.

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