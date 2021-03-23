В Ростове на Западном водитель иномарки снес ворота детсада и едва не сбил двух мужчин

В Ростове водитель иномарки снес ворота детсада и уехал, едва не задев двух мужчин. Происшествие случилось в ночь на 24 марта в Западном микрорайоне, сообщили очевидцы в социальных сетях.По их словам, около 3 часов водитель автомобиля снес ворота детского сада на улице Еременко. Решив скрыться, он врезался в припаркованную машину такси и едва не сбил двух пешеходов.- Автомобилист был явно в неадекватном состоянии, - рассказали очевидцы.Утром рядом с местом ДТП местные жители обнаружили бампер автомобиля, упавший из-за удара.Пока нет информации о том, был ли найден нарушитель.