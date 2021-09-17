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В Ростове нашли пропавшего дезориентированного дедушку

В Ростове нашли пропавшего дезориентированного дедушку
В Ростове нашли живым 70-летнего мужчину, пропавшего без вести. Местонахождение Александра Коновалова оставалось неизвестным больше суток.

Последний раз пенсионера видели 17 сентября. В тот день он ушел из дома на улице Ленина. С тех пор от него не было вестей. Дедушка мог заблудиться - он плохо ориентируется в пространстве. Обеспокоенные родные тут же написали заявление в полицию. К поискам подключились волонтеры.

Спустя сутки, 18 сентября, Александра Коновалова нашли живым. Где пенсионер находился все это время, неизвестно.
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