В Ростове нашли пропавшего дезориентированного дедушку
В Ростове нашли живым 70-летнего мужчину, пропавшего без вести. Местонахождение Александра Коновалова оставалось неизвестным больше суток.
Последний раз пенсионера видели 17 сентября. В тот день он ушел из дома на улице Ленина. С тех пор от него не было вестей. Дедушка мог заблудиться - он плохо ориентируется в пространстве. Обеспокоенные родные тут же написали заявление в полицию. К поискам подключились волонтеры.
Спустя сутки, 18 сентября, Александра Коновалова нашли живым. Где пенсионер находился все это время, неизвестно.