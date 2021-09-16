В Ростове ищут пропавшего дезориентированного дедушку

В Ростове-на-Дону ищут пропавшего дезориентированного 70-летнего дедушку. Местонахождение Александра Коновалова продолжает оставаться неизвестным сутки.Пенсионер живет на улице Ленина. 17 сентября он вышел из дома и больше не вернулся. Не исключено, что он мог заблудиться, потому что мужчина плохо ориентируется в пространстве. Напуганные родственники Александра обратились в полицию и к поисковым отрядам.У разыскиваемого рост 183 сантиметра, телосложение плотное серо-голубые глаза и выбритая наголо голова. В день пропажи он был одет в серые штаны, зеленую футболку с цифрой девять на спине и кроссовки черного цвета.Если вам что-либо известно о местонахождении Александра Коновалова просим сообщить по номерам 112 или 8-800-700-54-52.