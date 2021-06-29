В Ростове-на-Дону нашли живым дезориентированного старика
В Ростове живым нашли 82-летнего мужчину, пропавшего без вести. Местонахождение Федора Бровкина оставалось неизвестным почти сутки.
Пенсионер ушел из дома на улице Российской утром 30 июня. Родственники не знали, куда мог отправиться дедушка. Он не ориентировался в пространстве и нуждался в медпомощи. Родные не смогли отыскать его самостоятельно и написали заявление в полицию. К поискам подключились СМИ и волонтеры.
Около полуночи мужчину нашли живым. Где все это время находился Федор Бровкин, неизвестно.