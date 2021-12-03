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В Ростове нашли дезориентированную пенсионерку, пропавшую без вести

В Ростове нашли дезориентированную пенсионерку, пропавшую без вести
В Ростове нашли живой 71-летнюю женщину, пропавшую без вести. Елизавету Павлову разыскивали около суток.

Последний раз пенсионерку видели утром 6 декабря. В тот день она ушла из дома и не вернулась. Родственники забили тревогу - Елизавета нуждается в медпомощи. Однако найти бабушку самостоятельно они не смогли, поэтому написали заявление в полицию. К поискам подключились волонтеры и СМИ.

Пенсионерку искали весь вечер и всю ночь. К утру 7 декабря женщину смогли найти. Сейчас Елизавета Павлова находится дома с родными.
Фото: «Лиза Алерт Юг».
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