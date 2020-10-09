В Ростове-на-Дону стартует отопительный сезон при температуре на улице +26 градусов

Отопительный сезон стартует в Ростове-на-Дону с 15 октября. Об этом сообщила городская администрация.В первую очередь включат отопление в образовательных учреждениях — детских садах, школах, медучреждениях и прочих объектах соцсферы. После отопление дадут в жилые дома. Регулировку режимов центрального теплоснабжения завершат в двухнедельный срок.Добавим, что по новым правилам подача тепла в многоквартирные дома начинается после того, как температура на улице продержится на уровне ниже +8 градусов три дня. Однако последнюю неделю температура даже ночью не опускалась ниже +8 градусов. В Ростове тем временем установилась аномально теплая погода. Днем температура воздуха может подниматься выше +26 градусов.Как минимум до конца этой недели в Ростове сохранится тёплая солнечная погода. Как обещали синоптики, похолодание придёт в донской регион только к концу недели. Тем не менее в ближайшие несколько дней отопление включат на 87 объектах здравоохранения, в 137 школах, 171 детсаду и 65 областных учреждениях образования.