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В Ростове начался демонтаж аварийного дома в Братском переулке

В Ростове начался демонтаж аварийного дома в Братском переулке
В Ростове начался демонтаж дома № 86 в Братском переулке, где ранее был введён режим чрезвычайной ситуации. Корреспондент DonDay посетил место работ.

Утром 17 июля специалисты приступили к разбору разрушенной части здания. На видео заметно, что конструкция неустойчива и может обрушиться даже при небольшом воздействии тяжёлой техники.

Жильцов предупредили, что во время работ находиться в здании опасно.

Напомним, что всего два дня назад на месте этого аварийного трёхэтажного дома был введён режим ЧС.

Многоквартирный дом № 86 был построен в 1903 году. Хотя здание было возведено более века назад, оно не получило статус объекта культурного наследия. Общая площадь жилых помещений составляет 764 квадратных метра. Аварийная часть дома была расселена ранее.
Фото: Дондей
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