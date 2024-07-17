В Ростове начался демонтаж аварийного дома в Братском переулке

Фото: Дондей

В Ростове начался демонтаж дома № 86 в Братском переулке, где ранее был введён режим чрезвычайной ситуации. Корреспондент DonDay посетил место работ.Утром 17 июля специалисты приступили к разбору разрушенной части здания. На видео заметно, что конструкция неустойчива и может обрушиться даже при небольшом воздействии тяжёлой техники.Жильцов предупредили, что во время работ находиться в здании опасно.Напомним, что всего два дня назад на месте этого аварийного трёхэтажного дома был введён режим ЧС.Многоквартирный дом № 86 был построен в 1903 году. Хотя здание было возведено более века назад, оно не получило статус объекта культурного наследия. Общая площадь жилых помещений составляет 764 квадратных метра. Аварийная часть дома была расселена ранее.