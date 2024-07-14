В Ростове из-за угрозы обрушения здания в переулке Братском ввели режим ЧС

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В Ростове в трехэтажном доме № 86 в переулке Братском ввели режим ЧС. Информация размещена на сайте администрации города.Во время новой проверки аварийного здания специалисты пришли к выводу, что литер «Г» может обвалиться. Чтобы этого не допустить, там проведут аварийно-восстановительные работы.Отметим, что здание построили в начале 20-го века – в 1903 году. Оно пережило революцию, Великую Отечественную войну. Несмотря на свой возраст, дом так и не признали объектом культурного наследия. В настоящее время аварийный литер расселен.