В Ростове из опасного дома на Самаркандской расселили 44 человека

Фото: DonDay

В Ростове из аварийного подъезда дома № 70 по улице Самаркандской экстренно эвакуировали 44 человека.Как сообщил глава администрации в своём телеграм-канале 17 мая, также 25 жильцов решили переехать в маневренный фонд и будут жить по адресу: улица Уланская, 15.До начала следующей недели жильцам разрешили забрать из своих квартир габаритные вещи и бытовую технику, чтобы обустроить временное жильё.С 16 мая на месте происшествия введён режим повышенной готовности. Также запланировано обследование здания экспертной организацией с выдачей соответствующего заключения.Пятиэтажный дом был построен 48 лет назад, в 1976 году. По последней оценке, износ здания составляет 39%. Однако строение находится в аварийном состоянии и может обрушиться в любой момент.