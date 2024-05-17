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В Ростове из опасного дома на Самаркандской расселили 44 человека

В Ростове из опасного дома на Самаркандской расселили 44 человека
В Ростове из аварийного подъезда дома № 70 по улице Самаркандской экстренно эвакуировали 44 человека.

Как сообщил глава администрации в своём телеграм-канале 17 мая, также 25 жильцов решили переехать в маневренный фонд и будут жить по адресу: улица Уланская, 15.

До начала следующей недели жильцам разрешили забрать из своих квартир габаритные вещи и бытовую технику, чтобы обустроить временное жильё.

С 16 мая на месте происшествия введён режим повышенной готовности. Также запланировано обследование здания экспертной организацией с выдачей соответствующего заключения.

Пятиэтажный дом был построен 48 лет назад, в 1976 году. По последней оценке, износ здания составляет 39%. Однако строение находится в аварийном состоянии и может обрушиться в любой момент.
Фото: DonDay
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