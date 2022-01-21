В Ростове на Западном сотни жителей третий день сидят без воды

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На Западном в Ростове-на-Дону сотни жителей третий день сидят без воды. Причиной неудобств стал порыв водопровода на улице 2-й Краснодарской. Об этом сообщили в АО “Ростовводоканал”.Напомним, что порыв водопровода произошел на улице 2-й Краснодарской, 157 еще в пятницу, 21 января. Без воды остались дома на участке от улицы Малиновского до улицы Лиман, а также от улицы Каширской до проспекта Стачки.Аварийная бригада работала на месте ЧП всю ночь. Оказалось, что трубу прорвало в двух местах, и добраться до второго повреждения крайне сложно - на участке прямо над линией водопровода растет большое дерево. Его спилили коммунальщики.Сейчас ремонт продолжается. Все работы специалисты обещают завершить к трем часам дня. Пока жителям приходится покупать питьевую воду и ездить к родственникам, чтобы принять душ и постирать вещи.