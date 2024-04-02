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В Ростове на Западном перестали работать светофоры

В Ростове на Западном перестали работать светофоры
В Ростове на Западном не работают светофоры. Об этом 2 апреля сообщили горожане в социальных сетях.

По словам местных жителей, остановка произошла на перекрестке Еременко и Малиновского. Знаки не работают, из-за чего водителям сложно сориентироваться. Риск попасть в аварию значительно возрастает.

- Светофоры опять перестали работать", - возмущается житель Ростова.

По какой причине перестали работать знаки, неизвестно. Пока водителям необходимо соблюдать меры предосторожности, чтобы не попасть в аварию.
Фото: DonDay.
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