В Ростове на Западном перестали работать светофоры

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В Ростове на Западном не работают светофоры. Об этом 2 апреля сообщили горожане в социальных сетях.По словам местных жителей, остановка произошла на перекрестке Еременко и Малиновского. Знаки не работают, из-за чего водителям сложно сориентироваться. Риск попасть в аварию значительно возрастает.- Светофоры опять перестали работать", - возмущается житель Ростова.По какой причине перестали работать знаки, неизвестно. Пока водителям необходимо соблюдать меры предосторожности, чтобы не попасть в аварию.