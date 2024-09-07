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В Ростове-на-Дону ожидается сильный ветер. Информирует Ростовский гидромецентр.По прогнозу синоптиков, в ближайшие два дня воздушные потоки воздуха поднимутся до 18 метров в секунду (это почти 65 километров в час!). Ветер будет идти с восточной и юго-восточной стороны. Однако ветряная погода будет сопровождаться солнцем.Температура воздуха составит +23...+27 градусов. К вечеру ожидается похолодание до +15..+17 градусов.Дождей и пасмурной погоды не ожидается.В эти дни не рекомендуется оставлять транспортные средства под деревьями или слабо укрепленной конструкцией. А также возможные повреждения ЛЭП, в связи с чем жители столкнуться с проблемой отключения света.