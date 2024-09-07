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В Ростове трое пострадали в ДТП на Евдокимова

В Ростове трое пострадали в ДТП на Евдокимова
В Ростове-на-Дону трое пострадали в автомобильной аварии 6 сентября. ДТП случилось в районе ГБСМП-2 около 10:00.

По предварительным данным, 49-летний водитель автомобиля «Тойота Рав 4» ехал по улице Евдокимова. В районе дома № 35 он выехал на встречную полосу. В этот момент по ней двигался малотоннажный грузовик «Луидор», за рулем которого находился 30-летний мужчина. Избежать столкновения не удалось.

- Обоих водителей и 41-летнего пассажира «Луидора» отвезли в больницу, - сообщили в Госавтоинспекции Ростовской области.
Фото: Ростов.Ру
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