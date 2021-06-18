В Ростове до вечера отключили светофоры на двух перекрестках

В Ростове обесточили светофоры на двух перекрестках. Это связано с плановым отключением электроэнергии 21 июня.Светофоры перестали работать в 9 часов. На пересечении проспекта Буденновского с улицей Темерницкой их включат не раньше 16 часов. На пересечении улиц Интернациональной и Портовой - после 17 часов.На этих участках возможно образование заторов. Автомобилистам рекомендуется заранее выбирать пути объезда, чтобы не стоять в пробке.