Алексей Логвиненко: В Ростове отремонтируют дорогу на улице Таганрогской

Фото: Администрация Ростова.

Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко провел очередной прием граждан. Вопросы ростовчан касались ремонта дорог, уличного освещения на Суворовском, а также организации пешеходного перехода.Один из вопросов касался ремонта дороги на одной из главных транспортных артерий города — улицы Таганрогской. Нагрузка на эту магистраль большая. Ведь ежедневно по этой дороге проезжают сотни машин, она связывает Западный и Северный жилые массивы.- Благодаря дополнительным средствам, выделенным нашему городу на дороги в этом сезоне Губернатором Василием Юрьевичем Голубевым, у нас развернуты масштабные дорожные работы. Приведем в этом году в порядок в том числе и улицу Таганрогскую от улицы Малиновского до переулка Авиамоторного. Протяженность участка - почти 4 километра, - подчеркнул глава. - На ремонт выделено более 113 млн руб., основная часть – из областного бюджета. Предстоит заменить асфальт на проезжей части площадью 64 300 кв. м., а также бортовой камень в тех местах, где это требуется. Подрядчик должен приступить к работам уже 5 августа и завершить их в сентябре.Жителей Суворовского и прилегающих СНТ волновал вопрос уличного освещения. Оживленная улица Петренко от ул Сосновой до улицы 1-ой Сувенирной протяженностью почти в один километр не имеет фонарей. Алексей Валентинович заверил жителей, что наружному освещению на Петренко – быть! В городе продолжается реализация программы по развитию городской сети уличного освещения. И в нее уже заложены расходы на монтаж освещения на данном участке.- В рамках программы планируется установить 62 опоры и 65 светильников, смонтировать 2 пункта питания, проложить кабель. В настоящее время силами нашего МКП «Ростгорсвет» ведется проектирование данных работ. Поставил задачу сдать в эксплуатацию и подключить новую линию до конца года, - добавил Алексей Валентинович.Обустроить контейнерную площадку на улице Калинина, 27 — с такой просьбой обратился еще один житель Ростова. Уже к 1 сентября возле дома появится обустроенная контейнерная площадка. На улице Курской, 17 также появится контейнерная площадка и будет завершено благоустройство детской игровой площадки. Работы планируют завершить к концу сентября.Еще одной темой обращения стала организация нерегулируемого пешеходного перехода на улице Филимоновской, 93/152. По словам ростовчан, переход необходим для безопасного передвижения пешеходов по четной стороне переулка Халтуринского. Глава администрации заверил, что к началу нового учебного года просьба будет выполнена. К 1 сентября на участке будут установлены необходимые дорожные знаки и разметка.В ходе личного приема все граждане получили исчерпывающие ответы.