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В Ростове-на-Дону пропал 16-летний парень

В Ростове-на-Дону пропал 16-летний парень
В Ростове-на-Дону без вести пропал 16-летний парень. Сергей Иванов перестал отвечать на звонки близких с 5 сентября.

В тот день молодой человек покинул дом. Поздно вечером, когда Сергей не вернулся, близкие начали ему звонить, однако он трубку не взял. Тогда родные забили тревогу и обратились к правоохранительным органам за помощью. Разместили ориентировку на пропавшего в социальных сетях.

Рост Сергея - 175 сантиметров, у него нормальное телосложение, короткая стрижка и темный цвет глаз.

Особые приметы: шрамы от ожогов на нижней части ног.

Предположительно, может находиться в микрорайоне Западном или Батайске.

Если у вас есть информация о том, где находится Сергей, просьба сообщить по номеру телефона: 8-900-13-43-101 (Валентина, сестра пропавшего).
Фото: Валентина сестра пропавшего
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