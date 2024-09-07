В Ростове-на-Дону пропал 16-летний парень

Фото: Валентина сестра пропавшего

В Ростове-на-Дону без вести пропал 16-летний парень. Сергей Иванов перестал отвечать на звонки близких с 5 сентября.В тот день молодой человек покинул дом. Поздно вечером, когда Сергей не вернулся, близкие начали ему звонить, однако он трубку не взял. Тогда родные забили тревогу и обратились к правоохранительным органам за помощью. Разместили ориентировку на пропавшего в социальных сетях.Рост Сергея - 175 сантиметров, у него нормальное телосложение, короткая стрижка и темный цвет глаз.Особые приметы: шрамы от ожогов на нижней части ног.Предположительно, может находиться в микрорайоне Западном или Батайске.Если у вас есть информация о том, где находится Сергей, просьба сообщить по номеру телефона: 8-900-13-43-101 (Валентина, сестра пропавшего).